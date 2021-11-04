seach
ICTV - Разом краще

Video: Понаваросили и бросили, или кто кем стал теперь? Как сложилась судьба героев русской весны — Антизомби на ICTV

Как сложилась жизнь и карьера главных борцов за русский мир в 2014 Куда запропастились главные борцы за звание "герой ДНР-2014" Думаем, дайка мы тоже узнаем кто кем стал теперь? Тем более 2014-ый год стал для многих настоящей школой жизни. Когда на фоне горя миллионов земляков, отдельные персонажи активно строили себе карьеру.   Гиркин, Завдовеев, Пономарев, Пургин, Тимофеев. Многих из этих людей вы сейчас уже не помните, а ведь в свое время это были топовые персонажи. Федеральные каналы называли их лидерами протестов. Теми, кто поднялся против фашизма, чтобы построить новый Донбасс – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Понаваросили и бросили, или кто кем стал теперь? Как сложилась судьба героев русской весны — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Как сложилась жизнь и карьера главных борцов за русский мир в 2014

Куда запропастились главные борцы за звание «герой ДНР-2014»

Думаем, дайка мы тоже узнаем кто кем стал теперь?

Тем более 2014-ый год стал для многих настоящей школой жизни. Когда на фоне горя миллионов земляков, отдельные персонажи активно строили себе карьеру.   Гиркин, Завдовеев, Пономарев, Пургин, Тимофеев.

Многих из этих людей вы сейчас уже не помните, а ведь в свое время это были топовые персонажи.

Федеральные каналы называли их лидерами протестов. Теми, кто поднялся против фашизма, чтобы построить новый Донбасс

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Понаваросили и бросили, или кто кем стал теперь? Как сложилась судьба героев русской весны — Антизомби на ICTV / 04.11.2021 21:00
04.11.2021 21:00

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь