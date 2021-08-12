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Video: Як швидко побудувати будинок ротом – в Росії підкажуть і розкажуть — Антизомбі, 12.08.2021

Ви ж не забули будівельний форум, який окупанти нібито зібралися проводити в Донецьку? Будівництво в Росії - чому ж мільйони живуть просто неба. Росіянам ніде жити - ніхто і нічого більше не будує. Як вижити? Чому руський мір будується де завгодно, крім самої Росії —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 12.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Як швидко побудувати будинок ротом – в Росії підкажуть і розкажуть — Антизомбі, 12.08.2021
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Ви ж не забули будівельний форум, який окупанти нібито зібралися проводити в Донецьку?

Будівництво в Росії – чому ж мільйони живуть просто неба.

Росіянам ніде жити – ніхто і нічого більше не будує. Як вижити?

Чому руський мір будується де завгодно, крім самої Росії

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 12.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Як швидко побудувати будинок ротом – в Росії підкажуть і розкажуть — Антизомбі, 12.08.2021 / 12.08.2021 20:46
12.08.2021 20:46

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