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Video: Как быстро построить дом РТОМ  — в России подскажут и расскажут — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021: Вы ж не забыли строительный форум, который оккупанты якобы собрались проводить в Донецке? Строительство в России - почему же миллионы живут просто неба Россиянам негде жить - никто и ничего больше не строит. Как выжить? Почему русский мир строится где угодно, кроме самой России – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Как быстро построить дом РТОМ  — в России подскажут и расскажут — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021:

Вы ж не забыли строительный форум, который оккупанты якобы собрались проводить в Донецке?

Строительство в России — почему же миллионы живут просто неба

Россиянам негде жить — никто и ничего больше не строит. Как выжить?

Почему русский мир строится где угодно, кроме самой России

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Как быстро построить дом РТОМ  — в России подскажут и расскажут — Антизомби на ICTV / 12.08.2021 20:46
12.08.2021 20:46

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