Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021

Як один корабель НАТО в кримських водах налякав росіян до гикавки — Антизомбі, 01.07.2021

Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021

Кремлю плювати на росіян, адже Україна для нього ПОНАД УСЕ — Антизомбі, 22.07.2021

Вплив Росії у світі ПАДАЄ. Велику і духовну більше ніхто не боїться — Антизомбі, 29.07.2021

Якутія бажає звільнитися від гніту Росії – чого ж так? — Антизомбі, 29.07.2021

Якщо Донецьк тепер Лондон, то чи потрібно його захоплювати? Кращі маразми в ОРДЛО — Антизомбі, 29.07.2021

Росії потрібна допомога! Чому духовна відмовляється? Гордість чи сором??

Як Кремль російську землю від непотрібних людей звільняє

Реальний суд або черговий фарс? Чого чекати від позову Росії проти України?

Зовсім недавно Росія накатала на Україну скарги в ЄСПЛ.

У Кремлі дуже сильно нібито переживають за росіян в Україні.

А ось росіян в Росії загнали настільки, що вже і скаржитися нема куди.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 29.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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