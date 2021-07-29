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Video: Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021

Росії потрібна допомога! Чому духовна відмовляється? Гордість чи сором?? Як Кремль російську землю від непотрібних людей звільняє Реальний суд або черговий фарс? Чого чекати від позову Росії проти України? Зовсім недавно Росія накатала на Україну скарги в ЄСПЛ. У Кремлі дуже сильно нібито переживають за росіян в Україні. А ось росіян в Росії загнали настільки, що вже і скаржитися нема куди. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 29.07.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021
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Росії потрібна допомога! Чому духовна відмовляється? Гордість чи сором??

Як Кремль російську землю від непотрібних людей звільняє

Реальний суд або черговий фарс? Чого чекати від позову Росії проти України?

Зовсім недавно Росія накатала на Україну скарги в ЄСПЛ.

У Кремлі дуже сильно нібито переживають за росіян в Україні.

А ось росіян в Росії загнали настільки, що вже і скаржитися нема куди.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 29.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021 / 29.07.2021 20:49
29.07.2021 20:49

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