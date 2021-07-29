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Video: Как Россия боится прогнуться под Западом — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021: России нужна помощь! Почему духовная отказывается? Гордость или стыд?? Как Кремль российскую землю от ненужных людишек освобождает Реальный суд или очередной фарс? Чего ждать от иска России против Украины? Совсем недавно Россия накатала на Украину жалобы в ЕСПЧ. В Кремле очень сильно якобы переживают за русских в Украине. А вот россиян в России загнали настолько, что уже и жаловаться некуда. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Как Россия боится прогнуться под Западом — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021:

России нужна помощь! Почему духовная отказывается? Гордость или стыд??

Как Кремль российскую землю от ненужных людишек освобождает

Реальный суд или очередной фарс? Чего ждать от иска России против Украины?

Совсем недавно Россия накатала на Украину жалобы в ЕСПЧ.

В Кремле очень сильно якобы переживают за русских в Украине.

А вот россиян в России загнали настолько, что уже и жаловаться некуда.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Как Россия боится прогнуться под Западом — Антизомби на ICTV / 29.07.2021 20:49
29.07.2021 20:49

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