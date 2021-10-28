Як на Донбасі свої ж героїчно «Косяк майдан» прикривали — Антизомбі, 28.10.2021

Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021

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Російські сеанси газового онанізму – все для того, щоб (НЕ) зігріти Європу? — Антизомбі, 28.10.2021

Батьку наш Бандера! Як флешмоб українських дітей підірвав усі ефіри в Росії — Антизомбі, 28.10.2021

Реаліті-шоу про життя в Донецьку – таке і в страшному сні не здасться

Медійна тусовка ОРДЛО – як найкращі з найгірших пробивають дно

Тусовка ОРДЛО багата талановитими самородками.

Розумієте, друзі, можна зрозуміти і пробачити багато чого, але ніяк не танці на смертях дітей заради отримання своїх пропагандистських плюсиків. Навіть біля дна мають бути межі

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 28.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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