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Video: Як на Донбасі свої ж героїчно «Косяк майдан» прикривали — Антизомбі, 28.10.2021

Реаліті-шоу про життя в Донецьку - таке і в страшному сні не здасться Медійна тусовка ОРДЛО - як найкращі з найгірших пробивають дно Тусовка ОРДЛО багата талановитими самородками. Розумієте, друзі, можна зрозуміти і пробачити багато чого, але ніяк не танці на смертях дітей заради отримання своїх пропагандистських плюсиків. Навіть біля дна мають бути межі —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 28.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Як на Донбасі свої ж героїчно «Косяк майдан» прикривали — Антизомбі, 28.10.2021
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Реаліті-шоу про життя в Донецьку – таке і в страшному сні не здасться

Медійна тусовка ОРДЛО – як найкращі з найгірших пробивають дно

Тусовка ОРДЛО багата талановитими самородками.

Розумієте, друзі, можна зрозуміти і пробачити багато чого, але ніяк не танці на смертях дітей заради отримання своїх пропагандистських плюсиків. Навіть біля дна мають бути межі

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 28.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Як на Донбасі свої ж героїчно «Косяк майдан» прикривали — Антизомбі, 28.10.2021 / 28.10.2021 21:20
28.10.2021 21:20

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