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Video: Как на Донбассе свои же героически «Косяк майдан» прикрывали — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021: Реалити-шоу о жизни в Донецке - такое и в страшном сне не привидится Медийная тусовка ОРДЛО - как лучшие из худших пробивают дно Тусовка ОРДЛО по-прежнему богата талантливыми самородками. Понимаете, друзья, можно понять и простить многое, но никак не танцы на смертях детей ради получения своих пропагандистских плюсиков. Даже у дна должны быть пределы. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Как на Донбассе свои же героически «Косяк майдан» прикрывали — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021:

Реалити-шоу о жизни в Донецке — такое и в страшном сне не привидится

Медийная тусовка ОРДЛО — как лучшие из худших пробивают дно

Тусовка ОРДЛО по-прежнему богата талантливыми самородками.

Понимаете, друзья, можно понять и простить многое, но никак не танцы на смертях детей ради получения своих пропагандистских плюсиков. Даже у дна должны быть пределы.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Как на Донбассе свои же героически «Косяк майдан» прикрывали — Антизомби на ICTV / 28.10.2021 21:20
28.10.2021 21:20

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