Как на Донбассе свои же героически «Косяк майдан» прикрывали — Антизомби на ICTV

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Месяц БЕЗ ВОДЫ. Гуманитарный кризис в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Когда Шойгу рожали — в Америке дрожали! Культ личности среди нищеты и бандитизма — Антизомби на ICTV

По стопам Талибана. Зачем в Донецке взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? — Антизомби на ICTV

Соблазнить Президента любой ценой. Американка без чулков и злая Скабеева — Антизомби на ICTV

Южная Осетия. Как сейчас живет аннексированная часть Грузии, признана Россией — Антизомби на ICTV

Русские сеансы газового онанизма — все для того, чтобы (НЕ) согреть Европу? — Антизомби на ICTV

Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021:

Реалити-шоу о жизни в Донецке — такое и в страшном сне не привидится

Медийная тусовка ОРДЛО — как лучшие из худших пробивают дно

Тусовка ОРДЛО по-прежнему богата талантливыми самородками.

Понимаете, друзья, можно понять и простить многое, но никак не танцы на смертях детей ради получения своих пропагандистских плюсиков. Даже у дна должны быть пределы.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/