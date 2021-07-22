Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021

Свято зі сльозами на очах. Як День металурга в ОРДЛО в бенефіс знущань перетворився. Пити нічого, тобто немає за що. Чи врятує Донбас ПОРТРЕТ Путіна На хвилі голоду і поголовної бідності в ОРДЛО повернулися лихі 90-ті. Мало не щотижня гучні вбивства і пограбування. Вбивали цілі родини, у яких були гроші. У ОРДЛО інформаційна політика така, мовчати про свої проблеми і цілу добу накидати на Україну. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021
0 Коментувати

Свято зі сльозами на очах. Як День металурга в ОРДЛО в бенефіс знущань перетворився.

Пити нічого, тобто немає за що. Чи врятує Донбас ПОРТРЕТ Путіна

На хвилі голоду і поголовної бідності в ОРДЛО повернулися лихі 90-ті.

Мало не щотижня гучні вбивства і пограбування. Вбивали цілі родини, у яких були гроші.

У ОРДЛО інформаційна політика така, мовчати про свої проблеми і цілу добу накидати на Україну.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Головна / Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021 / 22.07.2021 20:10
22.07.2021 20:10

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати