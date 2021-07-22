Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021

Як Луганськ з Ялтою водою в потоп ділився — Антизомбі, 01.07.2021

Як жив Олександр Захарченко і чому його мріям збутися НЕ СУДИЛОСЯ НІКОЛИ — Антизомбі, 01.07.2021

Все в світі належить росіянам? Як правильно вірити в себе — Антизомбі, 01.07.2021

Як один корабель НАТО в кримських водах налякав росіян до гикавки — Антизомбі, 01.07.2021

Кремлю плювати на росіян, адже Україна для нього ПОНАД УСЕ — Антизомбі, 22.07.2021

Свято зі сльозами на очах. Як День металурга в ОРДЛО в бенефіс знущань перетворився.

Пити нічого, тобто немає за що. Чи врятує Донбас ПОРТРЕТ Путіна

На хвилі голоду і поголовної бідності в ОРДЛО повернулися лихі 90-ті.

Мало не щотижня гучні вбивства і пограбування. Вбивали цілі родини, у яких були гроші.

У ОРДЛО інформаційна політика така, мовчати про свої проблеми і цілу добу накидати на Україну.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 22.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/