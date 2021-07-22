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Video: Как лихие 90-ые ворвались на Донбасс на волне голодухи и нищеты — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 22.07.2021: Праздник со слезами на глазах. Как День металлурга в ОРДЛО в бенефис издевательств превратился. Пить нечего, есть не за что. Спасет ли Донбасс ПОРТРЕТ Путина На волне голода и повальной нищеты в ОРДЛО вернулись лихие 90-ые. Чуть ли не каждую неделю громкие убийства и ограбления. Убивали целые семьи у которых были деньги. В ОРДЛО информационная политика такая, молчать о своих проблемах и круглыми сутками накидывать на Украину. Как День металлурга в ОРДЛО в бенефис издевательств превратился – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 22.07.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 22.07.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Как лихие 90-ые ворвались на Донбасс на волне голодухи и нищеты — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 22.07.2021:

Праздник со слезами на глазах. Как День металлурга в ОРДЛО в бенефис издевательств превратился.

Пить нечего, есть не за что. Спасет ли Донбасс ПОРТРЕТ Путина

На волне голода и повальной нищеты в ОРДЛО вернулись лихие 90-ые.

Чуть ли не каждую неделю громкие убийства и ограбления. Убивали целые семьи у которых были деньги.

В ОРДЛО информационная политика такая, молчать о своих проблемах и круглыми сутками накидывать на Украину.

Как День металлурга в ОРДЛО в бенефис издевательств превратился

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 22.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 22.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Как лихие 90-ые ворвались на Донбасс на волне голодухи и нищеты — Антизомби на ICTV / 22.07.2021 20:10
22.07.2021 20:10

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