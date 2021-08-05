Як Кремль використовував Хресний хід в Києві в своїх мерзенних цілях — Антизомбі, 05.08.2021

Вплив Росії у світі ПАДАЄ. Велику і духовну більше ніхто не боїться — Антизомбі, 29.07.2021

Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021

Якутія бажає звільнитися від гніту Росії – чого ж так? — Антизомбі, 29.07.2021

Якщо Донецьк тепер Лондон, то чи потрібно його захоплювати? Кращі маразми в ОРДЛО — Антизомбі, 29.07.2021

Донбас впритул підійшов до нового етапу розвитку – все, чого ви не знали — Антизомбі, 05.08.2021

Білорусь і Олімпіада 2020 – чому образився Лукашенко — Антизомбі, 05.08.2021

Блеф чи реальна загроза? Чому бойовики знову обіцяють відвойовувати українські землі? — Антизомбі, 05.08.2021

Авіація Росії здійснює стрімке піке на саме ДНО – що ж так? — Антизомбі, 05.08.2021

Хресна хода в Києві очима Росії

Хресний хід – як захоплення України? Ненависть Кремля більше не дивує

Як Росія в Україні своїх вірян рахувала

День хрещення Русі – як Росія побруднила святе свято в грязі

Хресна процесія як елемент пропаганди.

Чому Москва розпалює ненависть навіть на релігійних святах?

У Києві пройшла хресна хода з нагоди чергової річниці хрещення Русі — подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 05.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/