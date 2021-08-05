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Video: Як Кремль використовував Хресний хід в Києві в своїх мерзенних цілях — Антизомбі, 05.08.2021

Хресна хода в Києві очима Росії Хресний хід - як захоплення України? Ненависть Кремля більше не дивує Як Росія в Україні своїх вірян рахувала День хрещення Русі - як Росія побруднила святе свято в грязі Хресна процесія як елемент пропаганди. Чому Москва розпалює ненависть навіть на релігійних святах? У Києві пройшла хресна хода з нагоди чергової річниці хрещення Русі —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Як Кремль використовував Хресний хід в Києві в своїх мерзенних цілях — Антизомбі, 05.08.2021
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Хресна хода в Києві очима Росії

Хресний хід – як захоплення України? Ненависть Кремля більше не дивує

Як Росія в Україні своїх вірян рахувала

День хрещення Русі – як Росія побруднила святе свято в грязі

Хресна процесія як елемент пропаганди.

Чому Москва розпалює ненависть навіть на релігійних святах?

У Києві пройшла хресна хода з нагоди чергової річниці хрещення Русі —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Як Кремль використовував Хресний хід в Києві в своїх мерзенних цілях — Антизомбі, 05.08.2021 / 05.08.2021 20:04
05.08.2021 20:04

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