Крестный ход — как захват Украины? Ненависть Кремля больше не удивляет — Антизомби на ICTV

Влияние России в мире ПАДАЕТ. Великую и духовную больше никто не боится — Антизомби на ICTV

Как Россия боится прогнуться под Западом — Антизомби на ICTV

Якутия желает освободиться от гнета России — чего же так? — Антизомби на ICTV

Если Донецк теперь Лондон, то нужно ли его брать? Лучшие маразмы в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Донбасс ВПЛОТНУЮ подошел к новому этапу развития — все, чего вы не знали — Антизомби на ICTV

Беларусь и Олимпиада 2020 — почему обиделся Лукашенко — Антизомби на ICTV

Блеф или реальная угроза? Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли? — Антизомби на ICTV

Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 05.08.2021:

Крестный ход в Киеве глазами России

Как Кремль использовал Крестный ход в Киеве в своих мерзких целях

Как Россия в Украине своих верующих считала

День крещения Руси — как Россия изваляла святой праздник в грязи

Крестный ход как элемент пропаганды.

Почему Москва разжигает ненависть даже на религиозных праздниках?

В Киеве прошел крестный ход по случаю очередной годовщины крещения Руси.

Организаторами крестного хода выступило духовенство московского патриархата, к которому можно относиться как угодно (любить или не любить), но суть в том, что со всей страны съехались прихожане.

Людей было действительно много. Все они с самыми разными плакатами прошлись по центру Киева, помолились и спокойно себе поехали домой.

Казалось бы, все. Тема закрыта. Нравится вот этим людям РПЦ – пожалуйста. Живите как хотите. Это свободная страна.

Но если для Украины и обсуждать было особо нечего, то в России все только начиналось.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 05.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 05.08.2021.

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