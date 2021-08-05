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Video: Крестный ход — как захват Украины? Ненависть Кремля больше не удивляет — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 05.08.2021: Крестный ход в Киеве глазами России Как Кремль использовал Крестный ход в Киеве в своих мерзких целях Как Россия в Украине своих верующих считала День крещения Руси -  как Россия изваляла святой праздник в грязи Крестный ход как элемент пропаганды. Почему Москва разжигает ненависть даже на религиозных праздниках? В Киеве прошел крестный ход по случаю очередной годовщины крещения Руси. Организаторами крестного хода выступило духовенство московского патриархата, к которому можно относиться как угодно (любить или не любить), но суть в том, что со всей страны съехались прихожане. Людей было действительно много. Все они с самыми разными плакатами прошлись по центру Киева, помолились и спокойно себе поехали домой. Казалось бы, все. Тема закрыта.  Нравится вот этим людям РПЦ – пожалуйста. Живите как хотите. Это свободная страна. Но если для Украины и обсуждать было особо нечего, то в России все только начиналось. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 05.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 05.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Крестный ход — как захват Украины? Ненависть Кремля больше не удивляет — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 05.08.2021:

Крестный ход в Киеве глазами России

Как Кремль использовал Крестный ход в Киеве в своих мерзких целях

Как Россия в Украине своих верующих считала

День крещения Руси —  как Россия изваляла святой праздник в грязи

Крестный ход как элемент пропаганды.

Почему Москва разжигает ненависть даже на религиозных праздниках?

В Киеве прошел крестный ход по случаю очередной годовщины крещения Руси.

Организаторами крестного хода выступило духовенство московского патриархата, к которому можно относиться как угодно (любить или не любить), но суть в том, что со всей страны съехались прихожане.

Людей было действительно много. Все они с самыми разными плакатами прошлись по центру Киева, помолились и спокойно себе поехали домой.

Казалось бы, все. Тема закрыта.  Нравится вот этим людям РПЦ – пожалуйста. Живите как хотите. Это свободная страна.

Но если для Украины и обсуждать было особо нечего, то в России все только начиналось.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 05.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 05.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Крестный ход — как захват Украины? Ненависть Кремля больше не удивляет — Антизомби на ICTV / 05.08.2021 20:04
05.08.2021 20:04

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