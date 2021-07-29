Вплив Росії у світі ПАДАЄ. Велику і духовну більше ніхто не боїться — Антизомбі, 29.07.2021

Як один корабель НАТО в кримських водах налякав росіян до гикавки — Антизомбі, 01.07.2021

Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021

Кремлю плювати на росіян, адже Україна для нього ПОНАД УСЕ — Антизомбі, 22.07.2021

Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021

Якутія бажає звільнитися від гніту Росії – чого ж так? — Антизомбі, 29.07.2021

Якщо Донецьк тепер Лондон, то чи потрібно його захоплювати? Кращі маразми в ОРДЛО — Антизомбі, 29.07.2021

Розчленувати Україну – заповітне бажання Росії розширювати межі ротом

Кремль програє Заходу все більше і більше. Як все може закінчитися

У Росії мріють засудити Україну в ЄСПЛ – в чому ж справа?

Всі країни Балтії давно втрачені.

В Україні і Грузії інструктори НАТО.

Азербайджан в щільному союзі з натовською Туреччиною.

Проросійські сили капітулювали в Молдові.

Тобто ротом – імперія росте, але вплив навпаки, падає.

Кремль раз по раз віддає колективному заходу свої сфери впливу.

Пропагандисти тупо щотижня ділять Україну.

І на танках Путін приїде. І тільки Львів в кращому випадку Польщі віддадуть.

Ви будете сміятися, але крім Америки в історії з якутськими пожежами не обійшлося і без України.

Виявляється, це хохли кляті, а не місцеві погорільці Кремль і місцеву владу ганили.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 29.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/