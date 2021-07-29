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Video: Вплив Росії у світі ПАДАЄ. Велику і духовну більше ніхто не боїться — Антизомбі, 29.07.2021

Розчленувати Україну - заповітне бажання Росії розширювати межі ротом Кремль програє Заходу все більше і більше. Як все може закінчитися У Росії мріють засудити Україну в ЄСПЛ - в чому ж справа? Всі країни Балтії давно втрачені. В Україні і Грузії інструктори НАТО. Азербайджан в щільному союзі з натовською Туреччиною. Проросійські сили капітулювали в Молдові. Тобто ротом - імперія росте, але вплив навпаки, падає. Кремль раз по раз віддає колективному заходу свої сфери впливу. Пропагандисти тупо щотижня ділять Україну. І на танках Путін приїде. І тільки Львів в кращому випадку Польщі віддадуть. Ви будете сміятися, але крім Америки в історії з якутськими пожежами не обійшлося і без України. Виявляється, це хохли кляті, а не місцеві погорільці Кремль і місцеву владу ганили. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 29.07.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Вплив Росії у світі ПАДАЄ. Велику і духовну більше ніхто не боїться — Антизомбі, 29.07.2021
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Розчленувати Україну – заповітне бажання Росії розширювати межі ротом

Кремль програє Заходу все більше і більше. Як все може закінчитися

У Росії мріють засудити Україну в ЄСПЛ – в чому ж справа?

Всі країни Балтії давно втрачені.

В Україні і Грузії інструктори НАТО.

Азербайджан в щільному союзі з натовською Туреччиною.

Проросійські сили капітулювали в Молдові.

Тобто ротом – імперія росте, але вплив навпаки, падає.

Кремль раз по раз віддає колективному заходу свої сфери впливу.

Пропагандисти тупо щотижня ділять Україну.

І на танках Путін приїде. І тільки Львів в кращому випадку Польщі віддадуть.

Ви будете сміятися, але крім Америки в історії з якутськими пожежами не обійшлося і без України.

Виявляється, це хохли кляті, а не місцеві погорільці Кремль і місцеву владу ганили.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 29.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Вплив Росії у світі ПАДАЄ. Велику і духовну більше ніхто не боїться — Антизомбі, 29.07.2021 / 29.07.2021 20:46
29.07.2021 20:46

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