Влияние России в мире ПАДАЕТ. Великую и духовную больше никто не боится — Антизомби на ICTV

Россия грозит большой войной? Почему учения Украины и НАТО довели Кремль до истерики? — Антизомби на ICTV

Как жил Александр Захарченко и почему его мечтам сбыться НЕ СУЖДЕНО НИКОГДА — Антизомби на ICTV

Всё в мире принадлежит русским? Как правильно верить в себя — Антизомби на ICTV

Как один корабль НАТО в крымских водах испугал россиян до икоты — Антизомби на ICTV

Как лихие 90-ые ворвались на Донбасс на волне голодухи и нищеты — Антизомби на ICTV

Исконный Донбасс — чей он? Древняя история ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Россия всерьёз собралась пересматривать границы Украины — Пушилин в шоке — Антизомби на ICTV

Кремлю ПЛЕВАТЬ на россиян, ведь Україна для него ПОНАД УСЕ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021:

Расчленить Украину — заветное желание России расширять границы ртом

Кремль проигрывает Западу все больше и больше. Как все может закончиться

В России мечтают засудить Украину в ЕСПЧ — в чем же дело?

Все страны Балтии давно потеряны. В Украине и Грузии инструктора НАТО. Азербайджан в плотном союзе с НАТОвской Турцией.

Пророссийские силы капитулировали в Молдове.

То есть ртом — империя растет, но влияние наоборот, уходит.

Кремль раз за разом отдает коллективному западу, некогда свои сферы влияния.

Пропагандисты тупо каждую неделю делят Украину.

И на танках Путин приедет. И только Львов в лучшем случае Польше отдадут.

Вы будете смеяться, но помимо Америки в истории с Якутскими пожарами не обошлось и без Украины.

Оказывается, это хохлы проклятые, а не местные погорельцы Кремль и местную власть хаяли.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021.

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