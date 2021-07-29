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Video: Влияние России в мире ПАДАЕТ. Великую и духовную больше никто не боится — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021: Расчленить Украину - заветное желание России расширять границы ртом Кремль проигрывает Западу все больше и больше. Как все может закончиться В России мечтают засудить Украину в ЕСПЧ - в чем же дело? Все страны Балтии давно потеряны.  В Украине и Грузии инструктора НАТО.   Азербайджан в плотном союзе с НАТОвской Турцией. Пророссийские силы капитулировали в Молдове. То есть ртом - империя растет, но влияние наоборот, уходит. Кремль раз за разом отдает коллективному западу, некогда свои сферы влияния. Пропагандисты тупо каждую неделю делят Украину. И на танках Путин приедет. И только Львов в лучшем случае Польше отдадут. Вы будете смеяться, но помимо Америки в истории с Якутскими пожарами не обошлось и без Украины. Оказывается, это хохлы проклятые, а не местные погорельцы Кремль и местную власть хаяли. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Влияние России в мире ПАДАЕТ. Великую и духовную больше никто не боится — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021:

Расчленить Украину — заветное желание России расширять границы ртом

Кремль проигрывает Западу все больше и больше. Как все может закончиться

В России мечтают засудить Украину в ЕСПЧ — в чем же дело?

Все страны Балтии давно потеряны.  В Украине и Грузии инструктора НАТО.   Азербайджан в плотном союзе с НАТОвской Турцией.

Пророссийские силы капитулировали в Молдове.

То есть ртом — империя растет, но влияние наоборот, уходит.

Кремль раз за разом отдает коллективному западу, некогда свои сферы влияния.

Пропагандисты тупо каждую неделю делят Украину.

И на танках Путин приедет. И только Львов в лучшем случае Польше отдадут.

Вы будете смеяться, но помимо Америки в истории с Якутскими пожарами не обошлось и без Украины.

Оказывается, это хохлы проклятые, а не местные погорельцы Кремль и местную власть хаяли.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Влияние России в мире ПАДАЕТ. Великую и духовную больше никто не боится — Антизомби на ICTV / 29.07.2021 20:46
29.07.2021 20:46

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