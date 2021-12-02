Визнав Крим та оголосив війну Україні? Що стоїть за свіжими погрозами Лукашенка — Антизомбі, 02.12.2021

Від Пугачової до Моргенштерна. ЗАЦЬКОВАНІ зірки російської естради та кіно — Антизомбі, 18.11.2021

Голод, хаос та бійка за російські паспорти. Нові маразми кремлівської пропаганди — Антизомбі, 25.11.2021

Скабєєва проти Азаренка. І ракетний удар по Києву. Чи варто довіряти загрозам зливних бачків? — Антизомбі, 25.11.2021

З аферистів до експертів. Таємниці головних зірок російських ток-шоу. Що Приховують Коротченко та Журавльов? — Антизомбі, 25.11.2021

Готуються до війни? Або казки про карателів на новий лад. Навіщо Росія свідомо демонізує українців? — Антизомбі, 25.11.2021

Злі карателі та біженці в трусиках. Навіщо Росії фейк про бійню на українсько-білоруському кордоні — Антизомбі, 02.12.2021

Відповідь Ердогану. Чому російським жінкам хочуть заборонити відпочивати у Туреччині — Антизомбі, 02.12.2021

Тобто, розумієте, наскільки Україна важлива країна?

Топові світові ЗМІ задіяні, щоб Миколу з умовного Бердичева від проблем за вікном відвернути.

Джихадисти на пляжах та пояси смертників у Севастополі

Як терористи Талібану Крим російським визнали

На першому каналі он спокійно розмірковують, яких розмірів буде буферна зона між Росією та Євросоюзом

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 02.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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