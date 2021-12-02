seach
ICTV - Разом краще

Video: Визнав Крим та оголосив війну Україні? Що стоїть за свіжими погрозами Лукашенка — Антизомбі, 02.12.2021

Тобто, розумієте, наскільки Україна важлива країна? Топові світові ЗМІ задіяні, щоб Миколу з умовного Бердичева від проблем за вікном відвернути. Джихадисти на пляжах та пояси смертників у Севастополі Як терористи Талібану Крим російським визнали На першому каналі он спокійно розмірковують, яких розмірів буде буферна зона між Росією та Євросоюзом —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Визнав Крим та оголосив війну Україні? Що стоїть за свіжими погрозами Лукашенка — Антизомбі, 02.12.2021
0 Коментувати

Тобто, розумієте, наскільки Україна важлива країна?

Топові світові ЗМІ задіяні, щоб Миколу з умовного Бердичева від проблем за вікном відвернути.

Джихадисти на пляжах та пояси смертників у Севастополі

Як терористи Талібану Крим російським визнали

На першому каналі он спокійно розмірковують, яких розмірів буде буферна зона між Росією та Євросоюзом

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Головна / Визнав Крим та оголосив війну Україні? Що стоїть за свіжими погрозами Лукашенка — Антизомбі, 02.12.2021 / 02.12.2021 21:13
02.12.2021 21:13

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь