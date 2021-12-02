Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV

От Пугачевой до Моргенштерна. ЗАТРАВЛЕННЫЕ звезды российской эстрады и кино — Антизомби на ICTV

Голод, хаос и драка за российские паспорта. Новые маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Скабеева против Азаренка. И ракетный удар по Киеву. Стоит ли доверять угрозам сливных бачков? — Антизомби на ICTV

Из аферистов в эксперты. Тайны главных звезд российских ток-шоу. Что Скрывают Коротченко и Журавлев? — Антизомби на ICTV

Готовятся к войне? Или сказки о карателях на новый лад. Зачем Россия сознательно демонизирует украинцев? — Антизомби на ICTV

Боевой Костыль против Байрактаров. Новое сверхоружие боевиков ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Злые каратели и беженцы в трусиках. Зачем России фейк о бойне на украинско-белорусской границе — Антизомби на ICTV

Скрепный ответ Эрдогану. Почему российским женщинам хотят запретить отдыхать в Турции — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021:

То есть понимаете, насколько Украина важная страна?

Топовые мировые СМИ задействованы чтобы Миколу из условного Бердичева от проблем за окном отвлечь.

Джихадисты на пляжах и пояса смертников в Севастополе

Как террористы Талибана Крым российским признали

На первом канале вон спокойно рассуждают каких размеров будет буферная зона между Россией и Евросоюзом.

Дело в том, что новая коалиция в Германии, мягко говоря, беспокоит обитателей Кремля.

Точнее беспокоит даже не так сама коалиция как судьба Северного потока. Ведь теперь главной МИД Германии стала Анналена Бербок. Которую в Москве считают отъявленной русофобкой..

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/