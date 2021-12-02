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Video: Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021: То есть понимаете, насколько Украина важная страна? Топовые мировые СМИ задействованы чтобы Миколу из условного Бердичева от проблем за окном отвлечь. Джихадисты на пляжах и пояса смертников в Севастополе Как террористы Талибана Крым российским признали На первом канале вон спокойно рассуждают каких размеров будет буферная зона между Россией и Евросоюзом. Дело в том, что новая коалиция в Германии, мягко говоря, беспокоит обитателей Кремля. Точнее беспокоит даже не так сама коалиция как судьба Северного потока.  Ведь теперь главной МИД Германии стала Анналена Бербок. Которую в Москве считают отъявленной русофобкой.. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021:

То есть понимаете, насколько Украина важная страна?

Топовые мировые СМИ задействованы чтобы Миколу из условного Бердичева от проблем за окном отвлечь.

Джихадисты на пляжах и пояса смертников в Севастополе

Как террористы Талибана Крым российским признали

На первом канале вон спокойно рассуждают каких размеров будет буферная зона между Россией и Евросоюзом.

Дело в том, что новая коалиция в Германии, мягко говоря, беспокоит обитателей Кремля.

Точнее беспокоит даже не так сама коалиция как судьба Северного потока.  Ведь теперь главной МИД Германии стала Анналена Бербок. Которую в Москве считают отъявленной русофобкой..

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV / 02.12.2021 21:13
02.12.2021 21:13

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