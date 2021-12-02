Відповідь Ердогану. Чому російським жінкам хочуть заборонити відпочивати у Туреччині — Антизомбі, 02.12.2021

Від Пугачової до Моргенштерна. ЗАЦЬКОВАНІ зірки російської естради та кіно — Антизомбі, 18.11.2021

Скабєєва проти Азаренка. І ракетний удар по Києву. Чи варто довіряти загрозам зливних бачків? — Антизомбі, 25.11.2021

З аферистів до експертів. Таємниці головних зірок російських ток-шоу. Що Приховують Коротченко та Журавльов? — Антизомбі, 25.11.2021

Готуються до війни? Або казки про карателів на новий лад. Навіщо Росія свідомо демонізує українців? — Антизомбі, 25.11.2021

Злі карателі та біженці в трусиках. Навіщо Росії фейк про бійню на українсько-білоруському кордоні — Антизомбі, 02.12.2021

Визнав Крим та оголосив війну Україні? Що стоїть за свіжими погрозами Лукашенка — Антизомбі, 02.12.2021

Російським жінкам до Туреччини ЗАСЬ. ТОП найкращих маразмів з Росії

Ось за що ми від щирого серця, так би мовити, любимо кремлівську пропаганду, так це за те, що для її викриття найчастіше особливо і напружуватися не потрібно.

Просто диваки постійно видають настільки суперечливі новини, що закопують себе самі. Зараз покажемо вам, як це працює

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 02.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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