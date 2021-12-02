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Video: Відповідь Ердогану. Чому російським жінкам хочуть заборонити відпочивати у Туреччині — Антизомбі, 02.12.2021

Російським жінкам до Туреччини ЗАСЬ. ТОП найкращих маразмів з Росії Ось за що ми від щирого серця, так би мовити, любимо кремлівську пропаганду, так це за те, що для її викриття найчастіше особливо і напружуватися не потрібно. Просто диваки постійно видають настільки суперечливі новини, що закопують себе самі. Зараз покажемо вам, як це працює —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Відповідь Ердогану. Чому російським жінкам хочуть заборонити відпочивати у Туреччині — Антизомбі, 02.12.2021
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Російським жінкам до Туреччини ЗАСЬ. ТОП найкращих маразмів з Росії

Ось за що ми від щирого серця, так би мовити, любимо кремлівську пропаганду, так це за те, що для її викриття найчастіше особливо і напружуватися не потрібно.

Просто диваки постійно видають настільки суперечливі новини, що закопують себе самі. Зараз покажемо вам, як це працює

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Відповідь Ердогану. Чому російським жінкам хочуть заборонити відпочивати у Туреччині — Антизомбі, 02.12.2021 / 02.12.2021 20:58
02.12.2021 20:58

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