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Video: Скрепный ответ Эрдогану. Почему российским женщинам хотят запретить отдыхать в Турции — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021: Русским женщинам в Турцию ЗАСЬ. ТОП лучших маразмов из России Вот за что мы от всей души, так сказать, любим кремлевскую пропаганду, так это за то, что для ее разоблачения зачастую особо и напрягаться не нужно. Просто чудаки постоянно выдают на-гора настолько противоречивые новости, что закапывают себя сами. Сейчас вот покажем вам, как это работает. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Скрепный ответ Эрдогану. Почему российским женщинам хотят запретить отдыхать в Турции — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021:

Русским женщинам в Турцию ЗАСЬ. ТОП лучших маразмов из России

Вот за что мы от всей души, так сказать, любим кремлевскую пропаганду, так это за то, что для ее разоблачения зачастую особо и напрягаться не нужно.

Просто чудаки постоянно выдают на-гора настолько противоречивые новости, что закапывают себя сами. Сейчас вот покажем вам, как это работает.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Скрепный ответ Эрдогану. Почему российским женщинам хотят запретить отдыхать в Турции — Антизомби на ICTV / 02.12.2021 20:58
02.12.2021 20:58

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