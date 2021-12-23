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Video: Відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні — Антизомбі, 23.12.2021

Або відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні Іншими словами, позиція Росії така: «Або робите, як ми хочемо, або ми почнемо вбивати українців». Ще раз… почуйте це. Саме українців. Адже фраза тижня, як нам здається, була ось тут. Якщо раптом справді американці нас доведуть, то Росія вживе силових дій проти України Українцям у Новому Році ми бажаємо впевненості у собі та міцності духу. А ще віри в себе і в те, що рано чи пізно весь цей кошмар закінчиться. Адже як би банально це не звучало - добро завжди перемагає зло. Все буде Україно, друзі! —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні — Антизомбі, 23.12.2021
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Або відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні

Іншими словами, позиція Росії така: «Або робите, як ми хочемо, або ми почнемо вбивати українців». Ще раз… почуйте це. Саме українців.

Адже фраза тижня, як нам здається, була ось тут. Якщо раптом справді американці нас доведуть, то Росія вживе силових дій проти України

Українцям у Новому Році ми бажаємо впевненості у собі та міцності духу. А ще віри в себе і в те, що рано чи пізно весь цей кошмар закінчиться.

Адже як би банально це не звучало – добро завжди перемагає зло.

Все буде Україно, друзі!

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні — Антизомбі, 23.12.2021 / 23.12.2021 22:54
23.12.2021 22:54

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