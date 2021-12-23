Відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні — Антизомбі, 23.12.2021

Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде війна і на що чекати Україні? — Антизомбі, 09.12.2021

У Росії українців порівнюють із тарганами? Треш, якого ми не заслужили — Антизомбі, 16.12.2021

Росія легким рухом винесе весь блок НАТО? Вся правда про переможні війни РОТОМ — Антизомбі, 16.12.2021

Український корабель та російська істерика. Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі? — Антизомбі, 16.12.2021

Як суд РФ участь своєї армії у війні на Донбасі підтвердив — Антизомбі, 23.12.2021

Новий рік – нові обіцянки! З чим зустрінуть 2022 рік на окупованому Донбасі — Антизомбі, 23.12.2021

Росія перетворилася на токсичний могильник. Куди звозять ядерні відходи з усього світу — Антизомбі, 23.12.2021

Або відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні

Іншими словами, позиція Росії така: «Або робите, як ми хочемо, або ми почнемо вбивати українців». Ще раз… почуйте це. Саме українців.

Адже фраза тижня, як нам здається, була ось тут. Якщо раптом справді американці нас доведуть, то Росія вживе силових дій проти України

Українцям у Новому Році ми бажаємо впевненості у собі та міцності духу. А ще віри в себе і в те, що рано чи пізно весь цей кошмар закінчиться.

Адже як би банально це не звучало – добро завжди перемагає зло.

Все буде Україно, друзі!

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 23.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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