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Video: Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021: Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине Другими словами, позиция России такая: «Либо делаете как мы хотим, либо мы начнем убивать украинцев». Еще раз… услышьте это. Именно украинцев. Ведь фраза недели как нам кажется была вот тут. Если вдруг действительно американцы нас доведут, то Россия предпримет силовые действия против Украины Украинцам в Новом Году мы желаем уверенности в себе и крепости духа. А еще веры в себя и в то, что рано или поздно, весь этот кошмар закончится. Ведь как бы банально это не звучало  - добро всегда побеждает зло. Все будет Украина, друзья! – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021:

Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине

Другими словами, позиция России такая: «Либо делаете как мы хотим, либо мы начнем убивать украинцев». Еще раз… услышьте это. Именно украинцев.

Ведь фраза недели как нам кажется была вот тут. Если вдруг действительно американцы нас доведут, то Россия предпримет силовые действия против Украины

Украинцам в Новом Году мы желаем уверенности в себе и крепости духа. А еще веры в себя и в то, что рано или поздно, весь этот кошмар закончится.

Ведь как бы банально это не звучало  — добро всегда побеждает зло.

Все будет Украина, друзья!

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине — Антизомби на ICTV / 23.12.2021 22:54
23.12.2021 22:54

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