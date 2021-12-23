Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине — Антизомби на ICTV

Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО? Вся правда о победоносных войнах РТОМ — Антизомби на ICTV

Китайский мир в России. Как Москва теряет дальний Восток — Антизомби на ICTV

Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд РФ участие своей армии в войне на Донбассе подтвердил — Антизомби на ICTV

Новый год — новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе — Антизомби на ICTV

Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021:

Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине

Другими словами, позиция России такая: «Либо делаете как мы хотим, либо мы начнем убивать украинцев». Еще раз… услышьте это. Именно украинцев.

Ведь фраза недели как нам кажется была вот тут. Если вдруг действительно американцы нас доведут, то Россия предпримет силовые действия против Украины

Украинцам в Новом Году мы желаем уверенности в себе и крепости духа. А еще веры в себя и в то, что рано или поздно, весь этот кошмар закончится.

Ведь как бы банально это не звучало — добро всегда побеждает зло.

Все будет Украина, друзья!

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021.

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