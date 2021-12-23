Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине — Антизомби на ICTV

В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV
Скрепный ответ Эрдогану. Почему российским женщинам хотят запретить отдыхать в Турции — Антизомби на ICTV
Злые каратели и беженцы в трусиках. Зачем России фейк о бойне на украинско-белорусской границе — Антизомби на ICTV
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