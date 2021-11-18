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Video: Від Пугачової до Моргенштерна. ЗАЦЬКОВАНІ зірки російської естради та кіно — Антизомбі, 18.11.2021

ЗАЦЬКОВАНІ зірки російської естради та кіно - як постраждали Пугачова та Моргенштерн Зацьковані російські ЗІРКИ - список неугодних вражає Як Пугачова постраждала за лайк, а Моргенштерн за День перемоги —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 18.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Від Пугачової до Моргенштерна. ЗАЦЬКОВАНІ зірки російської естради та кіно — Антизомбі, 18.11.2021
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ЗАЦЬКОВАНІ зірки російської естради та кіно – як постраждали Пугачова та Моргенштерн

Зацьковані російські ЗІРКИ – список неугодних вражає

Як Пугачова постраждала за лайк, а Моргенштерн за День перемоги

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 18.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Від Пугачової до Моргенштерна. ЗАЦЬКОВАНІ зірки російської естради та кіно — Антизомбі, 18.11.2021 / 18.11.2021 21:18
18.11.2021 21:18

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