От Пугачевой до Моргенштерна. ЗАТРАВЛЕННЫЕ звезды российской эстрады и кино — Антизомби на ICTV

Дети в Украине должны замерзать! Больные фантазии российских пропагандистов — Антизомби на ICTV

Киев готовится к большой войне? Серьезные провокации поднимают ставки — Антизомби на ICTV

Бандитская народная республика. Аферисты, грабители и убийцы у власти в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Гибридная атака на ЕС. Зачем Россия и Беларусь открывают новый фронт у границ Украины? — Антизомби на ICTV

Варламов в стиле Киселева оскандалился по полной из-за фильма об украинском Крыме — Антизомби на ICTV

Холостяк из ЛНР и позор Пушилина. Свежие залеты кремлевских марионеток — Антизомби на ICTV

Мультизерновой Колобок и целебная водочка. Как в России свою кухню лучшей в мире признали — Антизомби на ICTV

Лукашенко готовится к войне? Зачем Россия перегоняет ракетные комплексы в Беларусь — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 18.11.2021:

ЗАТРАВЛЕННЫЕ звезды российской эстрады и кино — как пострадали Пугачева и Моргенштерн

Затравленные российские ЗВЕЗДЫ — список неугодных впечатляет

Как Пугачева пострадала за лайк, а Моргенштерн за День победы

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 18.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 18.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/