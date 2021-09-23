seach
ICTV - Разом краще

Video: Вибори в Держдуму 2 021 – як на спектакль Путіна відреагували росіяни — Антизомбі, 23.09.2021

Вибори в Держдуму РФ, чого чекати Україні від нових осіб у російській владі? Ну що, друзі, є думка, що після цього тижня всі можновладці просто зобов'язані одружитися на десятках мільйонів простих росіян. Адже то що трапилося під час виборів до Держдуми, це реальне зґвалтування. Іншого слова просто неможливо підібрати. Так, начебто і нічого нового, і про фальсифікації відкрито говорили ще до початку голосування. Відзначали і відмови приїжджати міжнародних спостерігачів —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Вибори в Держдуму 2 021 – як на спектакль Путіна відреагували росіяни — Антизомбі, 23.09.2021
0 Коментувати

Вибори в Держдуму РФ, чого чекати Україні від нових осіб у російській владі?

Ну що, друзі, є думка, що після цього тижня всі можновладці просто зобов’язані одружитися на десятках мільйонів простих росіян.

Адже то що трапилося під час виборів до Держдуми, це реальне зґвалтування. Іншого слова просто неможливо підібрати.

Так, начебто і нічого нового, і про фальсифікації відкрито говорили ще до початку голосування.

Відзначали і відмови приїжджати міжнародних спостерігачів

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Головна / Вибори в Держдуму 2 021 – як на спектакль Путіна відреагували росіяни — Антизомбі, 23.09.2021 / 23.09.2021 21:03
23.09.2021 21:03

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь