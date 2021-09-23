Вибори в Держдуму 2 021 – як на спектакль Путіна відреагували росіяни — Антизомбі, 23.09.2021

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Вибори в Держдуму РФ, чого чекати Україні від нових осіб у російській владі?

Ну що, друзі, є думка, що після цього тижня всі можновладці просто зобов’язані одружитися на десятках мільйонів простих росіян.

Адже то що трапилося під час виборів до Держдуми, це реальне зґвалтування. Іншого слова просто неможливо підібрати.

Так, начебто і нічого нового, і про фальсифікації відкрито говорили ще до початку голосування.

Відзначали і відмови приїжджати міжнародних спостерігачів

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 23.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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