Выборы в Госдуму 2021 — как на спектакль Путина отреагировали россияне — Антизомби на ICTV

Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают — Антизомби на ICTV

Полный провал медицины на Донбассе — хочешь жить — умей вертеться, НЕ БОЛЕЯ — Антизомби на ICTV

МАРИУПОЛЬ ХОЧЕТ В ДНР?? Байки боевиков, от которых стыдно — Антизомби на ICTV

Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Гранаты у девушек под юбками — как ювелирно разминировать? ТОП маразмов из России — Антизомби на ICTV

Обстрелы ради ПИАРА — как боевики практикуют СЕКС в ГЛАЗА? — Антизомби на ICTV

Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021:

Выборы в Госдуму РФ, чего ждать Украине от новых лиц в российской власти?

Ну что, друзья, есть мнение, что после этой недели все власти предержащие просто обязаны жениться на десятках миллионов простых россиян.

Ведь то что случилось во время выборов в Госдуму, это реальное изнасилование. Другого слова просто невозможно подобрать.

Да, вроде бы и ничего нового, и о фальсификациях открыто говорили еще до начала голосования.

Отмечали и отказ приезжать международных наблюдателей.

Ведь в тех условиях, в которых при чудесной единой России живут россияне, работать нужно уже психотерапевтам.

И нет сомнений, что с Вассерманами, Бородаями, Поповыми и прочей нечистью у власти, это тенденция лишь усугубится.

Выборы в Госдуму РФ — как россиян ВОДЯТ ЗА НОС – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/