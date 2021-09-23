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Video: Выборы в Госдуму 2021 — как на спектакль Путина отреагировали россияне — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021: Выборы в Госдуму РФ, чего ждать Украине от новых лиц в российской власти? Ну что, друзья, есть  мнение, что после этой недели все власти предержащие просто обязаны жениться на десятках миллионов простых россиян. Ведь то что случилось во время выборов в Госдуму, это реальное изнасилование. Другого слова просто невозможно подобрать. Да, вроде бы и ничего нового, и о фальсификациях открыто говорили еще до начала голосования. Отмечали и отказ приезжать международных наблюдателей. Ведь в тех условиях, в которых при чудесной единой России живут россияне, работать нужно уже психотерапевтам. И нет сомнений, что с Вассерманами, Бородаями, Поповыми и прочей нечистью у власти, это тенденция лишь усугубится. Выборы в Госдуму РФ - как россиян ВОДЯТ ЗА НОС – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Выборы в Госдуму 2021 — как на спектакль Путина отреагировали россияне — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021:

Выборы в Госдуму РФ, чего ждать Украине от новых лиц в российской власти?

Ну что, друзья, есть  мнение, что после этой недели все власти предержащие просто обязаны жениться на десятках миллионов простых россиян.

Ведь то что случилось во время выборов в Госдуму, это реальное изнасилование. Другого слова просто невозможно подобрать.

Да, вроде бы и ничего нового, и о фальсификациях открыто говорили еще до начала голосования.

Отмечали и отказ приезжать международных наблюдателей.

Ведь в тех условиях, в которых при чудесной единой России живут россияне, работать нужно уже психотерапевтам.

И нет сомнений, что с Вассерманами, Бородаями, Поповыми и прочей нечистью у власти, это тенденция лишь усугубится.

Выборы в Госдуму РФ — как россиян ВОДЯТ ЗА НОС – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Выборы в Госдуму 2021 — как на спектакль Путина отреагировали россияне — Антизомби на ICTV / 23.09.2021 21:03
23.09.2021 21:03

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