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Video: Варламов у стилі Кисельова оскандалився на повну через фільм про український Крим — Антизомбі, 11.11.2021

Як фільмець про Україну б'є всі рекорди за дизлайками на каналі Варламова. Вся правда про брехливий фільм Варламова про Крим Творіння Варламова з Кримом – навіщо так жорстко опростоволосився Історія Криму очима відеоблогера Варламова - чому з фільмом цим ВСЕ не так —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 11.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Варламов у стилі Кисельова оскандалився на повну через фільм про український Крим — Антизомбі, 11.11.2021
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Як фільмець про Україну б’є всі рекорди за дизлайками на каналі Варламова.

Вся правда про брехливий фільм Варламова про Крим

Творіння Варламова з Кримом – навіщо так жорстко опростоволосився

Історія Криму очима відеоблогера Варламова – чому з фільмом цим ВСЕ не так

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 11.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Варламов у стилі Кисельова оскандалився на повну через фільм про український Крим — Антизомбі, 11.11.2021 / 11.11.2021 21:25
11.11.2021 21:25

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