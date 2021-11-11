Варламов в стиле Киселева оскандалился по полной из-за фильма об украинском Крыме — Антизомби на ICTV

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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021:

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Зададим простой вопрос гражданам России и тем, кто верит пропагандистам.

Просто представьте, что все было бы наоборот.

Заходит условный правый сектор на территорию РФ, захватывает какой-нибудь Таганрог, Ейск и международный аэропорт в Краснодаре.

Что в этом случае делали бы российские силовики?

Верно, проводили бы штурм. Как это было, например, в Будённовске.

Когда из истории сознательно убираются важные детали.

Чтобы не повторятся с Донбассом, возьмем фрагмент творения Варламова с Крымом. Послушайте вот как оказывается дело было. Оказывается, все просто как двери. Крымчане не приняли Майдан и решили сменить правительство.

Пришли, сменили и ой как довольны сейчас. То есть люди блин сами все сделали.

И не было никаких вооруженных боевиков, захвативших здание парламента Крыма.

Значит правду говорят, что российский либерализм заканчивается на украинском вопросе.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021.

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