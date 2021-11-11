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Video: Варламов в стиле Киселева оскандалился по полной из-за фильма об украинском Крыме — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021: Как фильмец об Украине бьет все рекорды по дизлайкам на канале Варламова. Вся правда о ЛЖИВОМ фильме Варламова про Крым Творение Варламова с Крымом - зачем так жестко опростоволосился История Крыма глазами видеоблогера Варламова - почему с фильмецом этим ВСЁ не так Зададим простой вопрос гражданам России и тем, кто верит пропагандистам. Просто представьте, что все было бы наоборот. Заходит условный правый сектор на территорию РФ, захватывает какой-нибудь Таганрог, Ейск и международный аэропорт в Краснодаре. Что в этом случае делали бы российские силовики? Верно, проводили бы штурм. Как это было, например, в Будённовске. Когда из истории сознательно убираются важные детали. Чтобы не повторятся с Донбассом, возьмем фрагмент творения Варламова с Крымом. Послушайте вот как оказывается дело было. Оказывается, все просто как двери. Крымчане не приняли Майдан и решили сменить правительство. Пришли, сменили и ой как довольны сейчас. То есть люди блин сами все сделали. И не было никаких вооруженных боевиков, захвативших здание парламента Крыма. Значит правду говорят, что российский либерализм заканчивается на украинском вопросе. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Варламов в стиле Киселева оскандалился по полной из-за фильма об украинском Крыме — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021:

Как фильмец об Украине бьет все рекорды по дизлайкам на канале Варламова.

Вся правда о ЛЖИВОМ фильме Варламова про Крым

Творение Варламова с Крымом — зачем так жестко опростоволосился

История Крыма глазами видеоблогера Варламова — почему с фильмецом этим ВСЁ не так

Зададим простой вопрос гражданам России и тем, кто верит пропагандистам.

Просто представьте, что все было бы наоборот.

Заходит условный правый сектор на территорию РФ, захватывает какой-нибудь Таганрог, Ейск и международный аэропорт в Краснодаре.

Что в этом случае делали бы российские силовики?

Верно, проводили бы штурм. Как это было, например, в Будённовске.

Когда из истории сознательно убираются важные детали.

Чтобы не повторятся с Донбассом, возьмем фрагмент творения Варламова с Крымом. Послушайте вот как оказывается дело было. Оказывается, все просто как двери. Крымчане не приняли Майдан и решили сменить правительство.

Пришли, сменили и ой как довольны сейчас. То есть люди блин сами все сделали.

И не было никаких вооруженных боевиков, захвативших здание парламента Крыма.

Значит правду говорят, что российский либерализм заканчивается на украинском вопросе.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Варламов в стиле Киселева оскандалился по полной из-за фильма об украинском Крыме — Антизомби на ICTV / 11.11.2021 21:25
11.11.2021 21:25

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