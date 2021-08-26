Українські військові з російським прапором. ТОП епічних фейків — Антизомбі, 26.08.2021

Росія всерйоз зібралася переглядати межі України – Пушилін в шоці — Антизомбі, 22.07.2021
Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021
Як один корабель НАТО в кримських водах налякав росіян до гикавки — Антизомбі, 01.07.2021
Як жив Олександр Захарченко і чому його мріям збутися НЕ СУДИЛОСЯ НІКОЛИ — Антизомбі, 01.07.2021
Як Луганськ з Ялтою водою в потоп ділився — Антизомбі, 01.07.2021
Росіяни рятуються від вакцинованого чипування? — Антизомбі, 24.06.2021
Відпочинок в Росії перетворився на пекло. Як жити росіянам і НАСОЛОДЖУВАТИСЯ? — Антизомбі, 24.06.2021
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