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Video: Українські військові з російським прапором. ТОП епічних фейків — Антизомбі, 26.08.2021

Як в ОРДЛО афганські хроніки під Донецьком знімали Масові ексгумації на Донбасі? Навіщо бойовикам ворушити минуле Чому бойовики екстрено перейнялися долею зниклих безвісти людей? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Українські військові з російським прапором. ТОП епічних фейків — Антизомбі, 26.08.2021
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Як в ОРДЛО афганські хроніки під Донецьком знімали

Масові ексгумації на Донбасі? Навіщо бойовикам ворушити минуле

Чому бойовики екстрено перейнялися долею зниклих безвісти людей?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Українські військові з російським прапором. ТОП епічних фейків — Антизомбі, 26.08.2021 / 26.08.2021 20:24
26.08.2021 20:24

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