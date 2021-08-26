Украинские военные с российским флагом. ТОП эпичных фейков — Антизомби на ICTV

Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV

Сможет ли Россия контролировать Талибан? — Антизомби на ICTV

Уехали все, кому не лень! Донбасс ветшает с каждым днем — Антизомби на ICTV

Россия стала завидовать Китаю все больше — с чего вдруг? — Антизомби на ICTV

Западенский Талибан — не слышали о таком? А Россия уже мчит на помощь — Антизомби на ICTV

Крым утекает из-под пальцев Кремля! Почему Россия ИСПУГАЛАСЬ Крымской платформы — Антизомби на ICTV

Россия потеряла уважение и сыпется на глазах. Азия встает с колен — бунт уже близко — Антизомби на ICTV

Украинская независимость России поперек ГОРЛА. Как БОМБАНУЛО в Кремле 24 августа — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 26.08.2021:

Как в ОРДЛО афганские хроники под Донецком снимали

Массовые эксгумации на Донбассе? Зачем боевикам ворошить прошлое

Почему боевики экстренно озаботились судьбой пропавших без вести людей?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 26.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 26.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/