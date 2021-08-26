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Video: Українська незалежність Росії поперек горла. Як бомбануло в Кремлі 24 серпня — Антизомбі, 26.08.2021

Фашистський шабаш і люфтваффе над Києвом День незалежності України очима російських каналів. Як Росія Парад на День Незалежності України брудом поливала Мрії Росії про Незалежну! Як Кремль з відкритим ротом на ПАРАД витріщався —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Українська незалежність Росії поперек горла. Як бомбануло в Кремлі 24 серпня — Антизомбі, 26.08.2021
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Фашистський шабаш і люфтваффе над Києвом

День незалежності України очима російських каналів.

Як Росія Парад на День Незалежності України брудом поливала

Мрії Росії про Незалежну! Як Кремль з відкритим ротом на ПАРАД витріщався

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Українська незалежність Росії поперек горла. Як бомбануло в Кремлі 24 серпня — Антизомбі, 26.08.2021 / 26.08.2021 21:18
26.08.2021 21:18

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