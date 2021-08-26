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Video: Украинская независимость России поперек ГОРЛА. Как БОМБАНУЛО в Кремле 24 августа — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 26.08.2021: Фашистский шабаш и люфтваффе над Киевом День независимости Украины глазами российских каналов. Как Россия Парад на День Независимости Украины грязью поливала Мечты России о НЕЗАЛЕЖНОЙ! Как Кремль с открытым ртом на ПАРАД пялился Если посмотреть на затраченные усилия, то становится очевидным, что день Независимости Украины - это важнейший красный день календаря за поребриком. День Независимости Украины - для Кремля ВАЖНЕЙШИЙ ПРАЗДНИК – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 26.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 26.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Украинская независимость России поперек ГОРЛА. Как БОМБАНУЛО в Кремле 24 августа — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 26.08.2021:

Фашистский шабаш и люфтваффе над Киевом

День независимости Украины глазами российских каналов.

Как Россия Парад на День Независимости Украины грязью поливала

Мечты России о НЕЗАЛЕЖНОЙ! Как Кремль с открытым ртом на ПАРАД пялился

Если посмотреть на затраченные усилия, то становится очевидным, что день Независимости Украины — это важнейший красный день календаря за поребриком.

День Независимости Украины — для Кремля ВАЖНЕЙШИЙ ПРАЗДНИК

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 26.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 26.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Украинская независимость России поперек ГОРЛА. Как БОМБАНУЛО в Кремле 24 августа — Антизомби на ICTV / 26.08.2021 21:18
26.08.2021 21:18

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