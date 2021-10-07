Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

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Україна повинна заплатити за Крим? За що ж виставили рахунок.

Як правило, кремлівська пропаганда згадує про існування Криму в двох випадках.

Це або початок курортного сезону, коли в імпортозаміщення Ніццу нібито збирається їхати якщо не вся планета, то близько того.

Або в річницю Кримського моста. Коли всі федеральні канали відразу влаштовують сеанси колективного онанізму, гідні як максимум – книги рекордів Гіннеса і як мінімум – крему для рук в подарунок.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 07.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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