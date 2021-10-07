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Video: Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021: Украина должна заплатить за Крым? За что же выставили счет. Как правило, кремлевская пропаганда вспоминает о существовании Крыма в двух случаях. Это либо начало курортного сезона, когда в импортозамещенную Ниццу якобы собирается ехать если не вся планета, то около того. Либо в годовщину Крымского моста. Когда все федеральные каналы сразу устраивают сеансы коллективного онанизма, достойные как максимум - книги рекордов Гиннеса и как минимум - крема для рук в подарок. Украина должна заплатить за Крым? За что же выставили счет – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021:

Украина должна заплатить за Крым? За что же выставили счет.

Как правило, кремлевская пропаганда вспоминает о существовании Крыма в двух случаях.

Это либо начало курортного сезона, когда в импортозамещенную Ниццу якобы собирается ехать если не вся планета, то около того.

Либо в годовщину Крымского моста. Когда все федеральные каналы сразу устраивают сеансы коллективного онанизма, достойные как максимум — книги рекордов Гиннеса и как минимум — крема для рук в подарок.

Украина должна заплатить за Крым? За что же выставили счет

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV / 07.10.2021 21:13
07.10.2021 21:13

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