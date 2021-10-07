Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV

Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV

НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV

Обстрел России с территории Украины и жесткие бандеровцы — ТОП пропаганда в кино — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021:

Украина должна заплатить за Крым? За что же выставили счет.

Как правило, кремлевская пропаганда вспоминает о существовании Крыма в двух случаях.

Это либо начало курортного сезона, когда в импортозамещенную Ниццу якобы собирается ехать если не вся планета, то около того.

Либо в годовщину Крымского моста. Когда все федеральные каналы сразу устраивают сеансы коллективного онанизма, достойные как максимум — книги рекордов Гиннеса и как минимум — крема для рук в подарок.

Украина должна заплатить за Крым? За что же выставили счет

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021.

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