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Video: У Росії українців порівнюють із тарганами? Треш, якого ми не заслужили — Антизомбі, 16.12.2021

Потрібно знищувати дихлофосом. Як депутат Держдуми українців із тарганами порівняв. Депутат «Єдиної Росії» реально порівнює українців із тарганами та пропонує боротися з ними дихлофосом? Була вже одна країна, де людей із тарганами порівнювали. Руанда називається. Там усе закінчилося одним із найстрашніших в історії геноцидів тих самих «тарганів». Що там, Бородай, тапком та дихлофосом треба, так? Адже поки що, наприклад, Бородай порівнював українців із тарганами. Його огрядний зам волого фантазував на ту саму тему перед іншою камерою. Адже як не крути, а чувачки роблять максимально корисну для України роботу, виставляючи російський світ у вкрай непривабливому вигляді. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

У Росії українців порівнюють із тарганами? Треш, якого ми не заслужили — Антизомбі, 16.12.2021
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Потрібно знищувати дихлофосом.

Як депутат Держдуми українців із тарганами порівняв.

Депутат «Єдиної Росії» реально порівнює українців із тарганами та пропонує боротися з ними дихлофосом?

Була вже одна країна, де людей із тарганами порівнювали. Руанда називається.

Там усе закінчилося одним із найстрашніших в історії геноцидів тих самих «тарганів».

Що там, Бородай, тапком та дихлофосом треба, так? Адже поки що, наприклад, Бородай порівнював українців із тарганами.

Його огрядний зам волого фантазував на ту саму тему перед іншою камерою.

Адже як не крути, а чувачки роблять максимально корисну для України роботу, виставляючи російський світ у вкрай непривабливому вигляді.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / У Росії українців порівнюють із тарганами? Треш, якого ми не заслужили — Антизомбі, 16.12.2021 / 16.12.2021 20:44
16.12.2021 20:44

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