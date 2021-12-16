У Росії українців порівнюють із тарганами? Треш, якого ми не заслужили — Антизомбі, 16.12.2021

Визнав Крим та оголосив війну Україні? Що стоїть за свіжими погрозами Лукашенка — Антизомбі, 02.12.2021

Сперміциди та трибунал над ОБСЄ. Свіжі маразми кремлівської пропаганди — Антизомбі, 09.12.2021

Брат Талібан і сестричка Науру. Нові союзники Кремля чи дружба за гроші? — Антизомбі, 09.12.2021

ОРДЛО і Білорусь із землі, а Росія з неба. Сенсаційне визнання про вторгнення в Україну — Антизомбі, 09.12.2021

Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде війна і на що чекати Україні? — Антизомбі, 09.12.2021

Росія легким рухом винесе весь блок НАТО? Вся правда про переможні війни РОТОМ — Антизомбі, 16.12.2021

Китайський світ у Росії. Як Москва втрачає далекий Схід — Антизомбі, 16.12.2021

Український корабель та російська істерика. Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі? — Антизомбі, 16.12.2021

Потрібно знищувати дихлофосом.

Як депутат Держдуми українців із тарганами порівняв.

Депутат «Єдиної Росії» реально порівнює українців із тарганами та пропонує боротися з ними дихлофосом?

Була вже одна країна, де людей із тарганами порівнювали. Руанда називається.

Там усе закінчилося одним із найстрашніших в історії геноцидів тих самих «тарганів».

Що там, Бородай, тапком та дихлофосом треба, так? Адже поки що, наприклад, Бородай порівнював українців із тарганами.

Його огрядний зам волого фантазував на ту саму тему перед іншою камерою.

Адже як не крути, а чувачки роблять максимально корисну для України роботу, виставляючи російський світ у вкрай непривабливому вигляді.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 16.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/