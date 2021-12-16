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Video: В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021: Нужно уничтожать дихлофосом. Как депутат Госдумы украинцев с тараканами сравнил. Депутат «Единой России» реально сравнивает украинцев с тараканами и предлагает бороться с ними дихлофосом? Была уже одна страна, где людей с тараканами сравнивали. Руанда называется. Там все закончилось одним из самых страшных в истории геноцидов тех самых «тараканов». Что там, Бородай, тапком и дихлофосом надо, да? Ведь пока, например, Бородай сравнивал украинцев с тараканами. Его тучный зам влажно фантазировал на ту же тему перед другой камерой. Ведь как ни крути, а чувачки делают максимально полезную для Украины работу, выставляя русский мир в крайне неприглядном виде. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021:

Нужно уничтожать дихлофосом.

Как депутат Госдумы украинцев с тараканами сравнил.

Депутат «Единой России» реально сравнивает украинцев с тараканами и предлагает бороться с ними дихлофосом?

Была уже одна страна, где людей с тараканами сравнивали. Руанда называется.

Там все закончилось одним из самых страшных в истории геноцидов тех самых «тараканов».

Что там, Бородай, тапком и дихлофосом надо, да? Ведь пока, например, Бородай сравнивал украинцев с тараканами.

Его тучный зам влажно фантазировал на ту же тему перед другой камерой.

Ведь как ни крути, а чувачки делают максимально полезную для Украины работу, выставляя русский мир в крайне неприглядном виде.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV / 16.12.2021 20:44
16.12.2021 20:44

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