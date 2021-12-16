В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV

Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV

Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО? Вся правда о победоносных войнах РТОМ — Антизомби на ICTV

Китайский мир в России. Как Москва теряет дальний Восток — Антизомби на ICTV

Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021:

Нужно уничтожать дихлофосом.

Как депутат Госдумы украинцев с тараканами сравнил.

Депутат «Единой России» реально сравнивает украинцев с тараканами и предлагает бороться с ними дихлофосом?

Была уже одна страна, где людей с тараканами сравнивали. Руанда называется.

Там все закончилось одним из самых страшных в истории геноцидов тех самых «тараканов».

Что там, Бородай, тапком и дихлофосом надо, да? Ведь пока, например, Бородай сравнивал украинцев с тараканами.

Его тучный зам влажно фантазировал на ту же тему перед другой камерой.

Ведь как ни крути, а чувачки делают максимально полезную для Украины работу, выставляя русский мир в крайне неприглядном виде.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021.

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