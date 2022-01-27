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Video: ТОП жахливих новин від РЕН ТВ – Ванга в шоці — Антизомбі, 27.01.2022

У чому сила і міць Росії - РЕН ТВ ніколи не бреше Новини, від яких кидає у піт. Найкраще від РЕН ТВ Ну а якщо серйозно, досі складно повірити, що все, про що ми говоримо в цьому сюжеті, не гумор і якийсь вигаданий тролінг, а реальна інформаційна політика величезної, ядерної країни. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

ТОП жахливих новин від РЕН ТВ – Ванга в шоці — Антизомбі, 27.01.2022
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У чому сила і міць Росії – РЕН ТВ ніколи не бреше

Новини, від яких кидає у піт. Найкраще від РЕН ТВ

Ну а якщо серйозно, досі складно повірити, що все, про що ми говоримо в цьому сюжеті, не гумор і якийсь вигаданий тролінг, а реальна інформаційна політика величезної, ядерної країни.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / ТОП жахливих новин від РЕН ТВ – Ванга в шоці — Антизомбі, 27.01.2022 / 27.01.2022 20:58
27.01.2022 20:58

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