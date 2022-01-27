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Video: ТОП ужасных новостей от РЕН ТВ — Ванга в шоке — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022: В чем сила и мощь России - РЕН ТВ никогда не врет Новости, от которых бросает в пот. Лучшее от РЕН ТВ Ну а если серьезно, до сих пор сложно поверить, что все, о чем мы говорим в этом сюжете, не юмор и не какой-то выдуманный троллинг, а реальная информационная политика огромной, ядерной страны. И в этом свете даже страшно подумать, какая каша в голове к концу дня у тех же пенсионеров, которые зачастую не отходят от телевизора. Тут тебе голод в Америке, там дождика нужно побольше на елку набросать от монстров, и удлинитель из соленых огурцов сам себя не сделает. И пока миллионы россиян заняты подобной хренью, один очень успешный правитель тихо и без шума в который раз морозит пенсионные вклады – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

ТОП ужасных новостей от РЕН ТВ — Ванга в шоке — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022:

В чем сила и мощь России — РЕН ТВ никогда не врет

Новости, от которых бросает в пот. Лучшее от РЕН ТВ

Ну а если серьезно, до сих пор сложно поверить, что все, о чем мы говорим в этом сюжете, не юмор и не какой-то выдуманный троллинг, а реальная информационная политика огромной, ядерной страны.

И в этом свете даже страшно подумать, какая каша в голове к концу дня у тех же пенсионеров, которые зачастую не отходят от телевизора.

Тут тебе голод в Америке, там дождика нужно побольше на елку набросать от монстров, и удлинитель из соленых огурцов сам себя не сделает.

И пока миллионы россиян заняты подобной хренью, один очень успешный правитель тихо и без шума в который раз морозит пенсионные вклады

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / ТОП ужасных новостей от РЕН ТВ — Ванга в шоке — Антизомби на ICTV / 27.01.2022 20:58
27.01.2022 20:58

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