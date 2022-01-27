ТОП ужасных новостей от РЕН ТВ — Ванга в шоке — Антизомби на ICTV

Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022 — Антизомби на ICTV

Донбасс хочет обидеть Украину, но не получается — что же так? — Антизомби на ICTV

Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату — Антизомби на ICTV

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби

Почему Украина — самая опасная страна в мире? — Антизомби на ICTV

Позиция силы или поза на букву Р? Геополитический провал России. Чем ответит Кремль? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022:

В чем сила и мощь России — РЕН ТВ никогда не врет

Новости, от которых бросает в пот. Лучшее от РЕН ТВ

Ну а если серьезно, до сих пор сложно поверить, что все, о чем мы говорим в этом сюжете, не юмор и не какой-то выдуманный троллинг, а реальная информационная политика огромной, ядерной страны.

И в этом свете даже страшно подумать, какая каша в голове к концу дня у тех же пенсионеров, которые зачастую не отходят от телевизора.

Тут тебе голод в Америке, там дождика нужно побольше на елку набросать от монстров, и удлинитель из соленых огурцов сам себя не сделает.

И пока миллионы россиян заняты подобной хренью, один очень успешный правитель тихо и без шума в который раз морозит пенсионные вклады

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022.

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