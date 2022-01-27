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Video: Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі. Блеф чи реальна провокація Кремля? — Антизомбі, 27.01.2022

Як Донбас допомагає Україні в інформаційній війні з Росією. І тут слід зізнатися, що у нас на базі НАТО народилося звернення до жителів ОРДЛО. Друзі, ви ж знаєте, що такі надійні люди, як Бася, брехати не можуть. Тому якщо ви на вулицях Донецька чи Горлівки зустрічаєте людей у ​​формі російської армії, то це залізно переодягнені укропи терористи. Тому наша вам порада, не роздумуючи, одразу беріть залізяку чи арматуру і хренячте по балді всіх, кого бачите у формі російської армії. Даєш народну боротьбу із тероризмом. Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі! ГОТУЮТЬСЯ провокації? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі. Блеф чи реальна провокація Кремля? — Антизомбі, 27.01.2022
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Як Донбас допомагає Україні в інформаційній війні з Росією.

І тут слід зізнатися, що у нас на базі НАТО народилося звернення до жителів ОРДЛО. Друзі, ви ж знаєте, що такі надійні люди, як Бася, брехати не можуть.

Тому якщо ви на вулицях Донецька чи Горлівки зустрічаєте людей у ​​формі російської армії, то це залізно переодягнені укропи терористи.

Тому наша вам порада, не роздумуючи, одразу беріть залізяку чи арматуру і хренячте по балді всіх, кого бачите у формі російської армії. Даєш народну боротьбу із тероризмом.

Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі! ГОТУЮТЬСЯ провокації?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі. Блеф чи реальна провокація Кремля? — Антизомбі, 27.01.2022 / 27.01.2022 20:46
27.01.2022 20:46

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