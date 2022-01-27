Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі. Блеф чи реальна провокація Кремля? — Антизомбі, 27.01.2022

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І тут слід зізнатися, що у нас на базі НАТО народилося звернення до жителів ОРДЛО. Друзі, ви ж знаєте, що такі надійні люди, як Бася, брехати не можуть.

Тому якщо ви на вулицях Донецька чи Горлівки зустрічаєте людей у ​​формі російської армії, то це залізно переодягнені укропи терористи.

Тому наша вам порада, не роздумуючи, одразу беріть залізяку чи арматуру і хренячте по балді всіх, кого бачите у формі російської армії. Даєш народну боротьбу із тероризмом.

Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі! ГОТУЮТЬСЯ провокації?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 27.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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