seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Факты
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:18Факты. Информационный выпуск
    04:43Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022: Как Донбасс помогает Украине в информационной войне с Россией И тут надо признаться, у нас на базе НАТО родилось обращение к жителям ОРДЛО. Друзья, вы же знаете, что такие надежные люди как Бася врать не могут. Поэтому если вы на улицах Донецка или Горловки встречаете людей в форме российской армии, то это железно переодетые укропы террористы. Поэтому наш вам совет, не раздумывая, сразу хватаете железяку или арматуру и хренячте по балде всех, кого видите в форме российской армии. Даешь народную борьбу с терроризмом. Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме! ГОТОВЯТСЯ провокации? – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022:

Как Донбасс помогает Украине в информационной войне с Россией

И тут надо признаться, у нас на базе НАТО родилось обращение к жителям ОРДЛО. Друзья, вы же знаете, что такие надежные люди как Бася врать не могут.

Поэтому если вы на улицах Донецка или Горловки встречаете людей в форме российской армии, то это железно переодетые укропы террористы.

Поэтому наш вам совет, не раздумывая, сразу хватаете железяку или арматуру и хренячте по балде всех, кого видите в форме российской армии. Даешь народную борьбу с терроризмом.

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме! ГОТОВЯТСЯ провокации?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби / 27.01.2022 20:46
27.01.2022 20:46

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь