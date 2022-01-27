Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби

Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

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Позиция силы или поза на букву Р? Геополитический провал России. Чем ответит Кремль? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022:

Как Донбасс помогает Украине в информационной войне с Россией

И тут надо признаться, у нас на базе НАТО родилось обращение к жителям ОРДЛО. Друзья, вы же знаете, что такие надежные люди как Бася врать не могут.

Поэтому если вы на улицах Донецка или Горловки встречаете людей в форме российской армии, то это железно переодетые укропы террористы.

Поэтому наш вам совет, не раздумывая, сразу хватаете железяку или арматуру и хренячте по балде всех, кого видите в форме российской армии. Даешь народную борьбу с терроризмом.

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме! ГОТОВЯТСЯ провокации?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022.

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