Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля? — Антизомби на ICTV

Позиция силы или поза на букву Р? Геополитический провал России. Чем ответит Кремль? — Антизомби на ICTV

Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля? — Антизомби на ICTV

Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики — Антизомби на ICTV

Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

Боевиков прижали по самое не балуй и отрезали им самое главное! Что же? — Антизомби на ICTV

Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV

Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022:

Следующая неделя будет решающей? ОДКБ планирует победить НАТО одной левой

Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля?

Статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии или реальный план Кремля

По слухам, Генсек НАТО Столтенберг уже собирает экстренную встречу союзников, чтобы попытаться найти управу не только на распоясавшийся палец Коротченко….

Но и на рот белорусского титана мысли Азаренко.

Последний уже пообещал не только уничтожить Литву.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас!

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