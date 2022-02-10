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Video: Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022: Следующая неделя будет решающей? ОДКБ планирует победить НАТО одной левой Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или  реальный план Кремля? Статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии или  реальный план Кремля По слухам, Генсек НАТО Столтенберг уже собирает экстренную встречу союзников, чтобы попытаться найти управу не только на распоясавшийся палец Коротченко…. Но и на рот белорусского титана мысли Азаренко. Последний уже пообещал не только уничтожить Литву. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас! Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022:

Следующая неделя будет решающей? ОДКБ планирует победить НАТО одной левой

Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или  реальный план Кремля?

Статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии или  реальный план Кремля

По слухам, Генсек НАТО Столтенберг уже собирает экстренную встречу союзников, чтобы попытаться найти управу не только на распоясавшийся палец Коротченко….

Но и на рот белорусского титана мысли Азаренко.

Последний уже пообещал не только уничтожить Литву.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля? — Антизомби на ICTV / 10.02.2022 20:24
10.02.2022 20:24

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