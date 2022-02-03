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Video: Кремль здає! Україна наростила міць і готова захищати СВОЄ — Антизомбі, 03.02.2022

Кремль здає! Україна наростила міць і готова захищати СВОЄ Українці налаштовані рішуче дати російському світу БІЙ - Кремль пошкодує про все Традиційно обговорюємо розвиток ситуації із загрозою повномасштабної війни, яку ще у грудні-січні обіцяли у Росії. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Кремль здає! Україна наростила міць і готова захищати СВОЄ — Антизомбі, 03.02.2022
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Кремль здає! Україна наростила міць і готова захищати СВОЄ

Українці налаштовані рішуче дати російському світу БІЙ – Кремль пошкодує про все

Традиційно обговорюємо розвиток ситуації із загрозою повномасштабної війни, яку ще у грудні-січні обіцяли у Росії.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Кремль здає! Україна наростила міць і готова захищати СВОЄ — Антизомбі, 03.02.2022 / 03.02.2022 20:57
03.02.2022 20:57

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