Спокусити Президента за всяку ціну. Американка без панчіх і зла Скабеева — Антизомбі, 21.10.2021

Обстріл Росії з території України і жорсткі бандерівці – ТОП пропаганда в кіно — Антизомбі, 07.10.2021
НЕ ОДИН НАРОД! Як Поклонська кинула виклик Путіну — Антизомбі, 07.10.2021
Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021
Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021
Тюрма за хороші думки про Україну? У ОРДЛО хочуть судити за бажання повернутися на Батьківщину — Антизомбі, 30.09.2021
Росія втратила повагу і сиплеться на очах. Азія встає з колін – бунт вже близько — Антизомбі, 26.08.2021
Українські військові з російським прапором. ТОП епічних фейків — Антизомбі, 26.08.2021
Крим витікає з-під пальців Кремля! Чому Росія злякалася Кримської платформи — Антизомбі, 26.08.2021
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