Спокусити Президента за всяку ціну. Американка без панчіх і зла Скабеева — Антизомбі, 21.10.2021

Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021

Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021

НЕ ОДИН НАРОД! Як Поклонська кинула виклик Путіну — Антизомбі, 07.10.2021

Обстріл Росії з території України і жорсткі бандерівці – ТОП пропаганда в кіно — Антизомбі, 07.10.2021

Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021

Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли! Культ особистості серед злиднів і бандитизму — Антизомбі, 21.10.2021

По стопах Талібану. Навіщо в Донецьку взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? — Антизомбі, 21.10.2021

Треба з Росією дружити, інакше замерзнеш? Як Кремль Євросоюз холодомором залякував

У буржуїв зараз, щоб ви розуміли, тільки один варіант вижити. Екстрено починати дружити з Росією.

А якщо ні, то пощади не буде. Навіть діти на Різдво без подарунків залишаться.

Без подарунків до Різдва і туалетного паперу.

Як кремлівські пропагандисти Євросоюз холодомором залякували

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 21.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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