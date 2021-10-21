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Video: Спокусити Президента за всяку ціну. Американка без панчіх і зла Скабеева — Антизомбі, 21.10.2021

Треба з Росією дружити, інакше замерзнеш? Як Кремль Євросоюз холодомором залякував У буржуїв зараз, щоб ви розуміли, тільки один варіант вижити. Екстрено починати дружити з Росією. А якщо ні, то пощади не буде. Навіть діти на Різдво без подарунків залишаться. Без подарунків до Різдва і туалетного паперу. Як кремлівські пропагандисти Євросоюз холодомором залякували —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 21.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Спокусити Президента за всяку ціну. Американка без панчіх і зла Скабеева — Антизомбі, 21.10.2021
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Треба з Росією дружити, інакше замерзнеш? Як Кремль Євросоюз холодомором залякував

У буржуїв зараз, щоб ви розуміли, тільки один варіант вижити. Екстрено починати дружити з Росією.

А якщо ні, то пощади не буде. Навіть діти на Різдво без подарунків залишаться.

Без подарунків до Різдва і туалетного паперу.

Як кремлівські пропагандисти Євросоюз холодомором залякували

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 21.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Спокусити Президента за всяку ціну. Американка без панчіх і зла Скабеева — Антизомбі, 21.10.2021 / 21.10.2021 20:58
21.10.2021 20:58

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