Соблазнить Президента любой ценой. Американка без чулков и злая Скабеева — Антизомби на ICTV

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV

НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV

Обстрел России с территории Украины и жесткие бандеровцы — ТОП пропаганда в кино — Антизомби на ICTV

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Месяц БЕЗ ВОДЫ. Гуманитарный кризис в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Когда Шойгу рожали — в Америке дрожали! Культ личности среди нищеты и бандитизма — Антизомби на ICTV

По стопам Талибана. Зачем в Донецке взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021:

Надо с Россией дружить, иначе замерзнешь? Как Кремль Евросоюз ХОЛОДОМОРОМ запугивал

У буржуев сейчас, чтоб вы понимали только один вариант выжить. Экстренно начинать дружить с Россией.

А ежели нет, то пощады не будет. Даже дети на Рождество без подарков останутся.

Без подарков к Рождеству и туалетной бумаги.

Как кремлевские пропагандисты Евросоюз холодомором запугивали

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/