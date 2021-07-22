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Video: Споконвічний Донбас – чий він? Давня історія ОРДЛО — Антизомбі, 22.07.2021

Вся правда про давню історію Донбасу Яку історію вчать діти Донбасу - і чому від цього страшно за молоде покоління Стародавня історія ОРДЛО, якої варто БОЯТИСЯ Історія народу Донбасу, в яку складно ПОВІРИТИ —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Споконвічний Донбас – чий він? Давня історія ОРДЛО — Антизомбі, 22.07.2021
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Вся правда про давню історію Донбасу

Яку історію вчать діти Донбасу – і чому від цього страшно за молоде покоління

Стародавня історія ОРДЛО, якої варто БОЯТИСЯ

Історія народу Донбасу, в яку складно ПОВІРИТИ

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Споконвічний Донбас – чий він? Давня історія ОРДЛО — Антизомбі, 22.07.2021 / 22.07.2021 20:17
22.07.2021 20:17

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