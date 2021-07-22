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Video: Исконный Донбасс — чей он? Древняя история ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 22.07.2021: Вся правда о древней истории Донбасса Какую историю учат дети Донбасса - и почему от этого страшно за ребят ДРЕВНЯЯ история ОРДЛО, которой стоит БОЯТЬСЯ История народа Донбасса, в которую сложно ПОВЕРИТЬ – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 22.07.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 22.07.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Исконный Донбасс — чей он? Древняя история ОРДЛО — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 22.07.2021:

Вся правда о древней истории Донбасса

Какую историю учат дети Донбасса — и почему от этого страшно за ребят

ДРЕВНЯЯ история ОРДЛО, которой стоит БОЯТЬСЯ

История народа Донбасса, в которую сложно ПОВЕРИТЬ

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 22.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 22.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Исконный Донбасс — чей он? Древняя история ОРДЛО — Антизомби на ICTV / 22.07.2021 20:17
22.07.2021 20:17

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