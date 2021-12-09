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Video: Сперміциди та трибунал над ОБСЄ. Свіжі маразми кремлівської пропаганди — Антизомбі, 09.12.2021

Сперміциди як новий тип зброї та трибунал над ОБСЄ. Свіжі маразми російської пропаганди Але це російський світ, дитинко. Тут не треба соромитись. І навіть якщо в тебе горить будинок, а довкола гори сміття – вони кричать «дивіться, а от в Україні». Власне, це одна з причин, чому десятки тисяч людей, навіть не проукраїнських, щомісяця тікають з окупованої частини Донбасу. Адже страшилками ситий не будеш, а Донецьк і Луганськ на превеликий жаль з кожним роком дедалі ближче до середньовіччя. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Сперміциди та трибунал над ОБСЄ. Свіжі маразми кремлівської пропаганди — Антизомбі, 09.12.2021
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Сперміциди як новий тип зброї та трибунал над ОБСЄ. Свіжі маразми російської пропаганди

Але це російський світ, дитинко. Тут не треба соромитись.

І навіть якщо в тебе горить будинок, а довкола гори сміття – вони кричать «дивіться, а от в Україні».

Власне, це одна з причин, чому десятки тисяч людей, навіть не проукраїнських, щомісяця тікають з окупованої частини Донбасу.

Адже страшилками ситий не будеш, а Донецьк і Луганськ на превеликий жаль з кожним роком дедалі ближче до середньовіччя.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Сперміциди та трибунал над ОБСЄ. Свіжі маразми кремлівської пропаганди — Антизомбі, 09.12.2021 / 09.12.2021 20:43
09.12.2021 20:43

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