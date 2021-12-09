Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Готовятся к войне? Или сказки о карателях на новый лад. Зачем Россия сознательно демонизирует украинцев? — Антизомби на ICTV

Боевой Костыль против Байрактаров. Новое сверхоружие боевиков ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Злые каратели и беженцы в трусиках. Зачем России фейк о бойне на украинско-белорусской границе — Антизомби на ICTV

Скрепный ответ Эрдогану. Почему российским женщинам хотят запретить отдыхать в Турции — Антизомби на ICTV

Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV

Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV

Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021:

Спермициды как новый тип оружия и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы российской пропаганды

Но это русский мир, детка. Тут не нужно стесняться.

И даже если у тебя горит дом, а вокруг горы мусора — они будут кричать «смотрите, а вот в Украине».

Собственно, это одна из причин почему десятки тысяч людей, даже не проукраинских, ежемесячно бегут из оккупированной части Донбасса.

Ведь страшилками сыт не будешь, а Донецк и Луганск к большому сожалению с каждым годом все ближе к средневековью.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/