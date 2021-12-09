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Video: Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021: Спермициды как новый тип оружия и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы российской пропаганды Но это русский мир, детка. Тут не нужно стесняться. И даже если у тебя горит дом, а вокруг горы мусора - они будут кричать «смотрите, а вот в Украине». Собственно, это одна из причин почему десятки тысяч людей, даже не проукраинских, ежемесячно бегут из оккупированной части Донбасса. Ведь страшилками сыт не будешь, а Донецк и Луганск к большому сожалению с каждым годом все ближе к средневековью. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021:

Спермициды как новый тип оружия и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы российской пропаганды

Но это русский мир, детка. Тут не нужно стесняться.

И даже если у тебя горит дом, а вокруг горы мусора — они будут кричать «смотрите, а вот в Украине».

Собственно, это одна из причин почему десятки тысяч людей, даже не проукраинских, ежемесячно бегут из оккупированной части Донбасса.

Ведь страшилками сыт не будешь, а Донецк и Луганск к большому сожалению с каждым годом все ближе к средневековью.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV / 09.12.2021 20:43
09.12.2021 20:43

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