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Video: Спалити українців на Хрещатику. Бенефіс російського антифашизму — Антизомбі, 20.01.2022

Продуктовий майдан та голодні бунти. Навіщо російські пропагандисти намагаються розгойдати Україну зсередини. Спалити українців на Хрещатику. Бенефіс російського антифашизму Адже якщо в Кремлі реально ризикнуть влаштувати повномасштабне вторгнення, ми на базі НАТО в Естонії дуже швидко зробимо сайт для російських мам, чиї діти будуть щодня сотнями їхати додому в трунах через ігрища Путіна —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 20.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Спалити українців на Хрещатику. Бенефіс російського антифашизму — Антизомбі, 20.01.2022
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Продуктовий майдан та голодні бунти. Навіщо російські пропагандисти намагаються розгойдати Україну зсередини.

Спалити українців на Хрещатику. Бенефіс російського антифашизму

Адже якщо в Кремлі реально ризикнуть влаштувати повномасштабне вторгнення, ми на базі НАТО в Естонії дуже швидко зробимо сайт для російських мам, чиї діти будуть щодня сотнями їхати додому в трунах через ігрища Путіна

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 20.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Спалити українців на Хрещатику. Бенефіс російського антифашизму — Антизомбі, 20.01.2022 / 20.01.2022 20:59
20.01.2022 20:59

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