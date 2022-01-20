Спалити українців на Хрещатику. Бенефіс російського антифашизму — Антизомбі, 20.01.2022

Росія перетворилася на токсичний могильник. Куди звозять ядерні відходи з усього світу — Антизомбі, 23.12.2021

Росія нарешті визнає ОРДЛО? Черговий шантаж Кремля чи новий етап протистояння? — Антизомбі, 13.01.2022

Казахстан – НАШ? Чи зможе Росія після Білорусі здійснити аншлюс ще однієї країни — Антизомбі, 13.01.2022

Найкращі страшилки про Україну! Чого ж не бачить Росія? — Антизомбі, 13.01.2022

Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? — Антизомбі, 13.01.2022

Пророцтва Ванги для Росії – що збулося і чого чекати росіянам у 2022 році — Антизомбі, 20.01.2022

Донбас хоче образити Україну, але не виходить – що ж так? — Антизомбі, 20.01.2022

Кадиров задумався про Україну – страшні загрози та плани захоплення — Антизомбі, 20.01.2022

Продуктовий майдан та голодні бунти. Навіщо російські пропагандисти намагаються розгойдати Україну зсередини.

Спалити українців на Хрещатику. Бенефіс російського антифашизму

Адже якщо в Кремлі реально ризикнуть влаштувати повномасштабне вторгнення, ми на базі НАТО в Естонії дуже швидко зробимо сайт для російських мам, чиї діти будуть щодня сотнями їхати додому в трунах через ігрища Путіна

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 20.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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