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Video: Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022: Продуктовый майдан и голодные бунты. Зачем российские пропагандисты пробуют раскачать Украину изнутри Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски. Ведь если в Кремле реально рискнут устроить полномасштабное вторжение, мы на базе НАТО в Эстонии очень-очень быстро сделаем сайт для российских мам, чьи дети будут ежедневно сотнями ехать домой в гробах из-за игрищ Путина. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022:

Продуктовый майдан и голодные бунты. Зачем российские пропагандисты пробуют раскачать Украину изнутри

Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски.

Ведь если в Кремле реально рискнут устроить полномасштабное вторжение, мы на базе НАТО в Эстонии очень-очень быстро сделаем сайт для российских мам, чьи дети будут ежедневно сотнями ехать домой в гробах из-за игрищ Путина.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски — Антизомби на ICTV / 20.01.2022 20:59
20.01.2022 20:59

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