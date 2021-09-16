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Video: СИБІР. Похмуре життя, страшні перспективи. Плани Кремля вбивають — Антизомбі, 16.09.2021

Сибір, який не потрібен Росії. Чому послідовник Путіна хоче будувати нові міста, наплювавши на жителів старих? Непотрібний СИБІР? Які плани Кремля на золоту жилу Як Шойгу столицю Росії в Сибір переносити почав збиратися. Москва в шоці СИБІР. Похмуре життя, страшні перспективи. Плани Кремля вбивають Виявляється, в глухі і забуті Богом міста Росії вже переселяють шахтарів з ОРДЛО —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

СИБІР. Похмуре життя, страшні перспективи. Плани Кремля вбивають — Антизомбі, 16.09.2021
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Сибір, який не потрібен Росії. Чому послідовник Путіна хоче будувати нові міста, наплювавши на жителів старих?

Непотрібний СИБІР? Які плани Кремля на золоту жилу

Як Шойгу столицю Росії в Сибір переносити почав збиратися. Москва в шоці

СИБІР. Похмуре життя, страшні перспективи. Плани Кремля вбивають

Виявляється, в глухі і забуті Богом міста Росії вже переселяють шахтарів з ОРДЛО

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / СИБІР. Похмуре життя, страшні перспективи. Плани Кремля вбивають — Антизомбі, 16.09.2021 / 16.09.2021 20:20
16.09.2021 20:20

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