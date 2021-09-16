СИБІР. Похмуре життя, страшні перспективи. Плани Кремля вбивають — Антизомбі, 16.09.2021

Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021

Богемне життя дочки Пушиліна – як розважається зашкваренная елітка ОРДЛО — Антизомбі, 09.09.2021

Фантазії по Харкову – в Кремлі стало занадто мокро — Антизомбі, 09.09.2021

Голий Крим. Коли відбирати більше НІЧОГО. Росія загарбала все, що могла? — Антизомбі, 09.09.2021

Беремо шефство над Донбасом, дайте тільки виграти вибори. Все про мрії Єдиної Росії — Антизомбі, 09.09.2021

Повний провал медицини на Донбасі – хочеш жити – вмій крутитися, не хворіючи — Антизомбі, 16.09.2021

МАРІУПОЛЬ ХОЧЕ В ДНР?? Байки бойовиків, від яких соромно — Антизомбі, 16.09.2021

Дружини і коханки головних зірок на Донбасі – ну не життя, а суцільна насолода? — Антизомбі, 16.09.2021

Сибір, який не потрібен Росії. Чому послідовник Путіна хоче будувати нові міста, наплювавши на жителів старих?

Непотрібний СИБІР? Які плани Кремля на золоту жилу

Як Шойгу столицю Росії в Сибір переносити почав збиратися. Москва в шоці

СИБІР. Похмуре життя, страшні перспективи. Плани Кремля вбивають

Виявляється, в глухі і забуті Богом міста Росії вже переселяють шахтарів з ОРДЛО

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 16.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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