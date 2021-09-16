СИБІР. Похмуре життя, страшні перспективи. Плани Кремля вбивають — Антизомбі, 16.09.2021

Беремо шефство над Донбасом, дайте тільки виграти вибори. Все про мрії Єдиної Росії — Антизомбі, 09.09.2021
Голий Крим. Коли відбирати більше НІЧОГО. Росія загарбала все, що могла? — Антизомбі, 09.09.2021
Фантазії по Харкову – в Кремлі стало занадто мокро — Антизомбі, 09.09.2021
Богемне життя дочки Пушиліна – як розважається зашкваренная елітка ОРДЛО — Антизомбі, 09.09.2021
Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021
У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021
Відбірна наркоманія з Білорусі – повне безумство в ефірі — Антизомбі, 02.09.2021
Трагедія в Іловайську – коли договір з Росією не вартий і рваного рубля — Антизомбі, 02.09.2021