НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают — Антизомби на ICTV

Крым их, а не наш. Как российские чиновники жителей аннексированного полуострова грабят — Антизомби на ICTV

Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Влажные фантазии по Харькову — в Кремле стало слишком мокро — Антизомби на ICTV

Голый Крым. Когда отбирать больше НЕЧЕГО. Россия заграбастала все, что могла? — Антизомби на ICTV

Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

Полный провал медицины на Донбассе — хочешь жить — умей вертеться, НЕ БОЛЕЯ — Антизомби на ICTV

МАРИУПОЛЬ ХОЧЕТ В ДНР?? Байки боевиков, от которых стыдно — Антизомби на ICTV

Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021:

Сибирь, которая не нужна России. Почему приемник Путина хочет строить новые города, наплевав на жителей старых?

НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ? Какие планы Кремля на золотую жилу

Как Шойгу столицу России в Сибирь переносить засобирался. Москва в шоке

СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают

Оказывается, в глухие и забытые Богом города России уже переселяют шахтеров из ОРДЛО.

Тех самых, которые не хотели кормить запад.

Зато теперь будут кормить медведей дубинкой по спине. Ведь русская весна на Донбассе как видим закончилась российской зимой (где 9 месяцев под минус 30) в глухой забытой всеми дыре.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021.

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