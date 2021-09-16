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Video: НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021: Сибирь, которая не нужна России. Почему приемник Путина хочет строить новые города, наплевав на жителей старых? НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ? Какие планы Кремля на золотую жилу Как Шойгу столицу России в Сибирь переносить засобирался. Москва в шоке СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают Оказывается, в глухие и забытые Богом города России уже переселяют шахтеров из ОРДЛО. Тех самых, которые не хотели кормить запад. Зато теперь будут кормить медведей дубинкой по спине. Ведь русская весна на Донбассе как видим закончилась российской зимой (где 9 месяцев под минус 30)  в глухой забытой всеми дыре. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021:

Сибирь, которая не нужна России. Почему приемник Путина хочет строить новые города, наплевав на жителей старых?

НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ? Какие планы Кремля на золотую жилу

Как Шойгу столицу России в Сибирь переносить засобирался. Москва в шоке

СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают

Оказывается, в глухие и забытые Богом города России уже переселяют шахтеров из ОРДЛО.

Тех самых, которые не хотели кормить запад.

Зато теперь будут кормить медведей дубинкой по спине. Ведь русская весна на Донбассе как видим закончилась российской зимой (где 9 месяцев под минус 30)  в глухой забытой всеми дыре.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают — Антизомби на ICTV / 16.09.2021 20:20
16.09.2021 20:20

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