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Video: Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022: Страшный сон Украины, или как спастись от Русского мира Почему от присоединения к России нужно бежать, как от чумы О том, что русский мир - продукт исключительно на экспорт, мы говорили уже немеренное количество раз. Ведь странно отдавать бюджетные деньги куда-то за границу, когда в своем доме бардак. Но для того чтобы все понимали, о чем речь, мы сейчас парочку ярких примеров покажем. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас! Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022:

Страшный сон Украины, или как спастись от Русского мира

Почему от присоединения к России нужно бежать, как от чумы

О том, что русский мир — продукт исключительно на экспорт, мы говорили уже немеренное количество раз.

Ведь странно отдавать бюджетные деньги куда-то за границу, когда в своем доме бардак.

Но для того чтобы все понимали, о чем речь, мы сейчас парочку ярких примеров покажем.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV / 10.02.2022 20:38
10.02.2022 20:38

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